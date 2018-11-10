Миллиардер Рыболовлев вопреки запрету суда вернулся в Москву

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев после освобождения из полиции покинул Монако и приехал в Москву.



Надолго ли бизнесмен приехал в Москву и намерен ли возвращаться обратно в Монако, неизвестно. Представитель бизнесмена Дмитрий Чечкин не смог ответить на вопрос, пишет The Bell.

Напомним, Рыболовлев был выпущен на свободу на территории Монако под юридическим контролем.

Ранее во Франции суд предъявил российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву обвинение в коррупции. Вместе с ним, по данным СМИ, задержаны бывшие чиновники судебного аппарата Монако. Футбольный клуб «Монако» опроверг обвинения в адрес своего президента Дмитрия Рыболовлева. В клубе готовы предоставить все доказательства его невиновности.

