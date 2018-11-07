«Монако» опроверг обвинения против Рыболовлева

Футбольный клуб «Монако» опубликовал официальный релиз по аресту владельца клуба Дмитрия Рыболовлева, в котором решительно отвергает какие-либо выдвигаемые обвинения против него.



«ФК «Монако» самым решительным образом опровергает лживые обвинения в адрес президента клуба Дмитрия Рыболовлева со стороны сайта Mediapart. Рыболовлев не брал ни единого евро из кассы клуба в связи с трансфертом Килиана Мбаппе», — говорится в тексте документа.

В документе отмечается, что футбольный клуб может «предоставить все доказательства в виде финансовой отчетности, которые позволят полностью опровергнуть неверные утверждения».

Напомним, во Франции суд предъявил российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву обвинение в коррупции. Вместе с ним, по данным СМИ, задержаны бывшие чиновники судебного аппарата Монако, «вплоть до самых высокопоставленных».