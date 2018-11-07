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Во Франции миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции — СМИ

18:38, 07.11.2018
Во Франции миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции — СМИ
Фото: Francknataf / wikimedia.org

Во Франции суд предъявил российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву обвинение в коррупции.

Как сообщает Nice Matin, его освободили из-под стражи, оставив под судебным надзором.

Напомним, что Рыболовлев накануне был задержан в Монако для допроса по делу о коррупции. Вместе с ним, по данным СМИ, задержаны бывшие чиновники судебного аппарата Монако, «вплоть до самых высокопоставленных».

Происшествия
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