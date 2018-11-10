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Происшествия

Рыболовлев 10 ноября вернется в Москву, несмотря на запрет суда — СМИ

07:59, 10.11.2018
Рыболовлев 10 ноября вернется в Москву, несмотря на запрет суда — СМИ
Фото: Francknataf / wikimedia.org

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который находится под судебным контролем в Монако, 10 ноября должен прилететь в Москву.

По данным источника «Новой газеты», российский миллиардер вернется в Москву, несмотря на то, что ему запретили покидать территорию княжества, обязав регулярно отмечаться в полиции.

Отмечается, что Рыболовлев был выпущен на свободу на территории Монако под юридическим контролем.

Ранее во Франции суд предъявил российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву обвинение в коррупции. Вместе с ним, по данным СМИ, задержаны бывшие чиновники судебного аппарата Монако. Футбольный клуб «Монако» опроверг обвинения в адрес своего президента Дмитрия Рыболовлева. В клубе готовы предоставить все доказательства невиновности Рыболовлева.

Происшествия
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