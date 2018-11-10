УНИКС на выезде обыграл «Енисей» со счетом 99:78

Казанский УНИКС на выезде обыграл красноярский «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ.



Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 99:78 (24:17, 27:24, 23:18, 25:19) в пользу гостей площадки.

Самым результативным игроком встречи в составе УНИКСа стал Морис Ндур, набравший 17 очков. В составе хозяев отличился Джон Роберсон, в активе которого 16 очков.



В следующем матче 13 ноября УНИКС сыграет в Еврокубке против литовского «Ритаса».



Напомним, что в предыдущем матче 7 ноября УНИКС обыграл черногорский «Морнар» в рамках 6-го тура Еврокубка. Встреча завершилась победой казанцев со счетом 90:73.