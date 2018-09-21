Песошин открыл в Казани бульвар на Фучика

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководство мэрии Казани приняли участие в торжественной церемонии открытия бульвара на улице Фучика.

В настоящее время почетные гости обходят благоустроенную территорию и общаются с местными жителями, передает корреспондент «Реального времени».

Бульвар находится у дома 116а на Проспекте Победы, недалеко от пересечения улиц Фучика, Ломжинская и Минская.

Проект благоустройства был разработан с учетом пожеланий жителей микрорайона Азино, которые принимали участие в общественных обсуждениях весной этого года.



Ранее сообщалось, что на новый бульвар на улице Фучика выделят 103 млн рублей.