Новости общества

14:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песошин открыл в Казани бульвар на Фучика

14:18, 21.09.2018
Песошин открыл в Казани бульвар на Фучика
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководство мэрии Казани приняли участие в торжественной церемонии открытия бульвара на улице Фучика.

В настоящее время почетные гости обходят благоустроенную территорию и общаются с местными жителями, передает корреспондент «Реального времени».

Бульвар находится у дома 116а на Проспекте Победы, недалеко от пересечения улиц Фучика, Ломжинская и Минская.

Проект благоустройства был разработан с учетом пожеланий жителей микрорайона Азино, которые принимали участие в общественных обсуждениях весной этого года.

Ранее сообщалось, что на новый бульвар на улице Фучика выделят 103 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты