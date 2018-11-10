Кихира выиграла Гран-при NHK Trophy, Туктамышева — третья
Японская фигуристка Рика Кихира стала победительницей этапа Гран-при NHK Trophy, проходящем в этим дни в Японии. Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева стала третьей, пропустив вперед еще одну японку Сатоко Мияхару.
Итоговое положение
1. Рика Кихира (Япония) – 224,31
2. Сатоко Мияхара (Япония) – 219,47
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 219,02
4. Маи Михара (Япония) – 204,20
5. Мэрайя Белл (США) – 198,96
Произвольная программа
1. Рика Кихира (Япония) – 154,72
2. Сатоко Мияхара (Япония) – 143,39
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 142,85
4. Мэрайя Белл (США) – 135,99
5. Маи Михара (Япония) – 133,82
Отметим, что победительнице соревнований Кихире не хватило всего 3,78 балла до мирового рекорда Загитовой.Спорт Удмуртия
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