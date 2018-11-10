В Татарстане введено свыше 82% от запланированного на 2018 год жилья

В Республике Татарстан на 9 ноября 2018 года введено 1 млн. 973,8 тыс. кв. м жилья, что составляет 82,1% от плана.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин рассказал, что из 106 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года в высокой степени готовности находится 81 объект на 3068 квартир. По программе социальной ипотеки Государственный жилищный фонд РТ в органы статистики отчитался за 136 домов на 5656 квартир.



Также Файзуллин сообщил, что Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 1263 проверки. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 391 постановление на общую сумму более 15 млн рублей, передает пресс-служба президента РТ.

В конце октября сообщалось, что в Татарстане ввели 77,1 % от запланированного жилья.