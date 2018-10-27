В Татарстане введено 77% от запланированного на 2018 год жилья

В Республике Татарстан на 26 октября 2018 года введено 1,9 млн кв. м жилья, что составляет 77,1 % от плана.



Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин рассказал, что из 121 строящегося объекта инвестпрограммы 2018 года в высокой степени готовности находится 84 объекта на 3,1 тыс. квартир площадью 179,4 тыс. кв. м,

При этом завершено строительство 35 объектов на 564 квартиры площадью 32,9 тыс. кв. м в 8 муниципальных районах. Отмечается, что в средней степени готовности находится 34 объекта на 1,3 тыс. квартир площадью 61,9 тыс. кв. м, передает пресс-служба президента РТ.

По словам Файзуллина, инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда в республике проведено 1,2 тыс. проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 371 постановление на 14,4 млн рублей.

Ранее Ирек Файзуллин рассказал, что программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Татарстане выполнена на 80%.