Нефтяники не успели в срок подписать соглашения о заморозке цен на бензин — СМИ

Ни одна нефтяная компания еще не подписала соглашение с правительством о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов.

Нефтяники должны были подписать его до 7 ноября, но на вечер пятницы, 9 ноября, этого сделано не было, утверждают источники РБК, близкие к участникам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.



«Со стороны правительства — Минэнерго и ФАС — соглашение о стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов подписано и разослано для подписания компаниям», — рассказал один из собеседников издания.



Представитель Козака заявил, что с 1 ноября меры, о которых договорились на совещании у вице-премьера, начали действовать и рынок их уже почувствовал. Представители ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти» не стали комментировать, почему до сих пор не подписали соглашение.

Ранее СМИ сообщили, что часть крупных сетей АЗС фактически повышают цены на бензин, используя топливные карты для корпоративных клиентов. В Российском топливном союзе отметили, что из-за этого возрастет себестоимость работы всех автоперевозчиков, что приведет к повышению цен на товары.