СМИ сообщили о скрытом повышении цен на бензин через топливные карты

Часть крупных сетей АЗС фактически повышает цены на бензин, используя при этом топливные карты для корпоративных клиентов.



По данным «Коммерсанта», первой наценки на топливные карты ввела «Газпром нефть», объяснив происходящее нестабильной ситуацией на рынке. Источник газеты назвал это «сервисным сбором за топливную карту».



Из письма гендиректора ООО «ЕКА-Процессинг» (подразделение ЕКА, владеет 90 АЗС в Москве) Евгения Черткова своим клиентам следует, что бизнес будет платить за дизельное топливо на 5% больше, за бензин — на 1%.



Скидки уже отменили в «Роснефти», сообщил один из собеседников газеты. Другой источник указывает, что в ЛУКОЙЛе скидки остались, однако условия по топливным картам ухудшились.



Ретейлеры и грузоперевозчики пожаловались на рост топливных расходов, обещая заложить это в цену своих услуг. Это, в свою очередь, приведет к повышению цен на перевозимые товары и продукты.



Напомним, 31 октября правительству удалось договориться с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке. В частности, решено закрепить оптовые цены на уровне июня 2018 года. Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обязал Минэнерго и ФАС подписать соответствующие соглашения с нефтяниками.