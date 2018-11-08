В Российском топливном союзе предупредили о тотальном росте цен на все товары
Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша сообщил о росте цен на все товары из-за скрытых наценок на бензин для корпоративных клиентов.
«Делается это потому, что заморозили розничные цены. Ищут способы компенсировать потери от заморозки цен. Не тушкой, так чучелом, как угодно. Оптовые цены у нас таковы, что розничный рынок работает в убыток у всех. И у нефтяников, и у независимых. Вот, пытаются каким-то образом скомпенсировать», — цитирует его телеканал «360».
По его словам, предприятия, которые ранее получали скидку на топливо при оптовых закупках, стали получать надбавку до 5%. Из-за подорожания топлива вырастет себестоимость работы всех автоперевозчиков, что приведет к повышению цен на все товары.
Ранее СМИ сообщили, что часть крупных сетей АЗС фактически повышает цены на бензин, используя при этом топливные карты для корпоративных клиентов.ПромышленностьЭнергетика
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