В Российском топливном союзе предупредили о тотальном росте цен на все товары

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша сообщил о росте цен на все товары из-за скрытых наценок на бензин для корпоративных клиентов.

«Делается это потому, что заморозили розничные цены. Ищут способы компенсировать потери от заморозки цен. Не тушкой, так чучелом, как угодно. Оптовые цены у нас таковы, что розничный рынок работает в убыток у всех. И у нефтяников, и у независимых. Вот, пытаются каким-то образом скомпенсировать», — цитирует его телеканал «360».

По его словам, предприятия, которые ранее получали скидку на топливо при оптовых закупках, стали получать надбавку до 5%. Из-за подорожания топлива вырастет себестоимость работы всех автоперевозчиков, что приведет к повышению цен на все товары.

Ранее СМИ сообщили, что часть крупных сетей АЗС фактически повышает цены на бензин, используя при этом топливные карты для корпоративных клиентов.