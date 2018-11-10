На Украине ввели уголовную ответственность для россиян за посещение Крыма

На Украине вступил в силу закон, вводящий уголовную ответственность для россиян, незаконно пересекающих украинскую границу.



Действие документа будет распространяться в том числе на Крым. По украинскому законодательству россияне могут въезжать в Крым только через украинские блокпосты, хотя полуостров воссоединился с Россией по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что закон дает украинским властям возможность привлечь к уголовной ответственности любого гражданина России, передает «РИА Новости».

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко 7 ноября подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение границы гражданами «страны-агрессора».