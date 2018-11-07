Порошенко ввел уголовную ответственность для россиян за нарушение границ Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение границы гражданами «страны-агрессора».
Сообщение о подписании документа появилось сегодня, 7 ноября.
Согласно документу, за незаконное пересечение госграницы нарушителю будет грозить лишение свободы на срок до 3 лет, повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц — до 5 лет. За пересечение границы с применением оружия будут сажать на срок до 8 лет.
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Теперь из-за халуёв сионизма; Вальцмана-Порошенко и Тимошенко-Капительман и Гитлера-Шикельгрубера и ленина-Ульянова-Бланка и Карла Маркса он же Мордехай Леви, понятно и очевидно стало всем, как некоторые представители одного народа на земле, разделяют людей по языку и границам, чтобы легко стравливать их.