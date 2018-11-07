Порошенко ввел уголовную ответственность для россиян за нарушение границ Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение границы гражданами «страны-агрессора».

Сообщение о подписании документа появилось сегодня, 7 ноября.

Согласно документу, за незаконное пересечение госграницы нарушителю будет грозить лишение свободы на срок до 3 лет, повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц — до 5 лет. За пересечение границы с применением оружия будут сажать на срок до 8 лет.

Ранее глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время выступления в офисе European Business Association продемонстрировал карту с Крымом в составе России.