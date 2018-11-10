В Татарстане и Нижегородской области могут ввести электронное оформление ДТП через приложение

Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций, ЦБ, Российский союз автостраховщиков (РСА), Минфин и МВД готовят пилотный проект по оформлению мелких ДТП без пострадавших с помощью приложения «Помощник ОСАГО».

Эксперимент планируют начать в Татарстане, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области через девять месяцев после подписания документа. Сейчас ведомства разрабатывают проект постановления.

Для электронного оформления ДТП участники аварии не должны иметь разногласий по поводу обстоятельств происшествия, обязаны иметь приложение «Помощник ОСАГО» и регистрацию на портале госуслуг, пишет "Коммерсант".



В Российском союзе автостраховщиков выступают против включения в список Нижегородской области — это один из регионов, где наблюдались проблемы с доступностью полисов ОСАГО. Также они относятся скептически к проведению эксперимента в Татарстане.

Напомним, что в Татарстане за 9 месяцев 2018 года зафиксировано 3 301 ДТП, в которых погибло 272 человека, что почти на 14% меньше, чем в прошлом году.