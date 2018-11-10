Новости общества

01:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минпросвещения введет для школьных учителей две новые должности

01:05, 10.11.2018
Минпросвещения введет для школьных учителей две новые должности
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минпросвещения Россия планирует ввести с 2020 года две новые должности для педагогов школы — старший учитель и ведущий учитель.

Глава ведомства Ольга Васильева также отметила, что у педагогов должен быть «экзамен на вхождение в профессию, как у медиков».

«Мы очень хотим утвердить и создать такую модель аттестации наших педагогов, которая станет настоящим стимулом профессионального роста, позволит учителям без сбора портфолио и массы других документов обеспечить прохождение процедуры аттестации на рабочем месте», — цитирует ТАСС главу ведомства Ольгу Васильеву.

По ее словам, доработанная окончательная версия модели аттестации пройдет обязательно широкое общественное обсуждение. В окончательном варианте нововведения предполагается утвердить в 2020 году.

Ранее Васильева заявила, что Единый государственный экзамен по отечественной истории планируется сделать обязательным после 2022 года.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты