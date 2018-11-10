Минпросвещения введет для школьных учителей две новые должности

Минпросвещения Россия планирует ввести с 2020 года две новые должности для педагогов школы — старший учитель и ведущий учитель.



Глава ведомства Ольга Васильева также отметила, что у педагогов должен быть «экзамен на вхождение в профессию, как у медиков».

«Мы очень хотим утвердить и создать такую модель аттестации наших педагогов, которая станет настоящим стимулом профессионального роста, позволит учителям без сбора портфолио и массы других документов обеспечить прохождение процедуры аттестации на рабочем месте», — цитирует ТАСС главу ведомства Ольгу Васильеву.

По ее словам, доработанная окончательная версия модели аттестации пройдет обязательно широкое общественное обсуждение. В окончательном варианте нововведения предполагается утвердить в 2020 году.

Ранее Васильева заявила, что Единый государственный экзамен по отечественной истории планируется сделать обязательным после 2022 года.