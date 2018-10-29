В России планируют ввести обязательный ЕГЭ по истории после 2022 года

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что Единый государственный экзамен по отечественной истории планируется сделать обязательным после 2022 года.

«Это все обсуждается. Просто, видите, у нас английский с историей совпадает. Английский будет введен в 2022 году (ЕГЭ по иностранному языку — прим. ред.), если мы еще наложим одно на другое, то страна напряжется. ЕГЭ по истории будут сдавать — это очевидно, вопрос временной. Вопрос когда», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что с 2020 года ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным для сдачи в пилотных регионах, а с 2022 года — во всех школах.