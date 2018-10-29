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В России планируют ввести обязательный ЕГЭ по истории после 2022 года

19:20, 29.10.2018
В России планируют ввести обязательный ЕГЭ по истории после 2022 года
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что Единый государственный экзамен по отечественной истории планируется сделать обязательным после 2022 года.

«Это все обсуждается. Просто, видите, у нас английский с историей совпадает. Английский будет введен в 2022 году (ЕГЭ по иностранному языку — прим. ред.), если мы еще наложим одно на другое, то страна напряжется. ЕГЭ по истории будут сдавать — это очевидно, вопрос временной. Вопрос когда», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что с 2020 года ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным для сдачи в пилотных регионах, а с 2022 года — во всех школах.

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