Александр Бутько: «Надеюсь вся команда, глядя на Нгапета, станет чуточку техничнее»

Капитан «Зенит-Казань» Александр Бутько подвел итоги выигранной встречи против «Белогорья» и рассказал о принципиальности следующей игры против санкт-петербургского «Зенита»:

— Для нас это был важный матч с принципиальным соперником. В целом к чему готовились — то и получили. Характер был на первом месте в этой игре, так как у нас еще многое не получается в техническом плане. Мы не так давно собрались в полном составе, поэтому есть что улучшать.

— Твой выход на замену был плановым?

— Тренер говорил, чтобы я готовился к выходу на заднюю линию. Но все немножко пошло не по плану во второй партии. Тренер посмотрел, спросил: «Готов?». Я ответил сразу: «Готов». Конечно, есть дискомфорт, не до конца восстановился в функциональном плане, но через неделю, надеюсь, буду полностью готов. Пока что не могу играть быстрее, чем сегодня, — травма не дает этого делать.

— Эрвин Нгапет в плане паса сильно требовательный?

— Нет. Он и в быту отличный парень, компанейский. Но пока мы только неделю, по сути, вместе потренировались. Могу сказать, что Эрвин — это волейболист с потрясающей общей игрой. Сразу бросается в глаза его техника. Надеюсь, вся команда, глядя на него, тоже станет чуточку техничнее.

— Сегодня был тысячный матч «Зенита». Какая игра в Казани была самой памятной для тебя?

— Наверное, Лига чемпионов в этом году. Хотя, их было так много. Тот же лигочемпионский финал 2016 года, когда мы проигрывали 0:2. Не могу назвать одну игру.

— Насколько будет важен следующий матч с питерским «Зенитом»?

— Самая ожидаемая игра предстоящей осени. Опять же, противостояние двух «Зенитов», общий спонсор и так далее. Думаю, накрутка этого матча уже началась. Понятно, что победа важна, но на данном этапе для нас пока важнее становление команды. Мы давно уже отпустили мысль, что Леона с нами нет, и прекрасно понимаем, что нужно каждому из нас добавить, чтобы эта потеря прошла как можно более незаметно, — приводит слова Бутько корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня «Зенит-Казань» в матче четвертого тура Суперлиги обыграл «Белогорье» со счетом 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).



Игра против «Зенита» из Санкт-Петербурга состоится 17 ноября в Казани и будет носить статус Суперкубка.