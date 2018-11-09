Казанский «Зенит» разгромил «Белогорье» в матче Суперлиги
Казанский «Зенит» обыграл белгородское «Белогорье» в матче Суперлиги.
Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).
Ранее в Будапеште прошла жеребьевка волейбольного группового этапа мужской Лиги чемпионов сезона 2018/2019. «Зенит» возглавил группу A, в которой сыграет с турецким «Халкбанком», бельгийским «Кнаком» и победителем матча третьего раунда квалификации «ПАОК» (Греция) — «Франкфурт» (Германия), который состоится 13 ноября.СпортВолейбол Татарстан
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