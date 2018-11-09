Хоккеисты «Динамо Казань» обыграли ульяновскую «Волгу»

Хоккеисты «Динамо Казань» обыграли ульяновский клуб «Волга» в матче российской Суперлиги по хоккею с мячом.



Игра проходила в Ульяновске и закончилась со счетом 7:4 в пользу гостей. Удачными бросками в составе казанцев отметились Денис Артюшин, Алексей Веселов и Сергей Обухов. Дубли реализовали Алексей Воробьев и Игорь Ларионов. В составе ульяновской команды голы забили Игорь Леденцов и Андрей Крайнов, дублем отметился Алексей Ничков.

Ранее хоккеисты «Динамо Казань» разгромили кировскую «Родину».

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