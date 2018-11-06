Хоккеисты «Динамо Казань» разгромили кировскую «Родину»

Хоккеисты «Динамо Казань» разгромили кировский клуб «Родина» в матче российской Суперлиги по хоккею с мячом.



Игра проходила в Кирове и закончилась со счетом 7:0 в пользу гостей. Удачными бросками в составе казанцев отметились Денис Слаутин, Денис Горячев, Алексей Воробьев. Четыре гола забил Игорь Ларионов.



Ранее хоккеисты «Динамо Казань» сыграли вничью с нижегородским «Стартом».

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