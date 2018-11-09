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Ильзат Ахметов может перейти в итальянскую «Рому»

16:44, 09.11.2018
Ильзат Ахметов может перейти в итальянскую «Рому»
Фото: news.sportbox.ru

Экс-полузащитник казанского «Рубина» Ильзат Ахметов может перейти в итальянскую «Рому». По сообщениям издания Calciomercato со ссылкой на Il Tempo, игра футболиста ЦСКА понравилась спортивному директору римлян Мончи.

Испанец наблюдал за Ахметовым в двух матчах Лиги чемпионов (3:0 и 2:1 в пользу «Ромы»). В Москве игрок отдал голевую передачу. Ахметов может стать трансферной целью итальянского клуба уже в январе.

Ильзат Ахметов начинал профессиональную карьеру в «Рубине». В конце прошлого сезона он со скандалом покинул казанский клуб. Ранее полузащитник проходил просмотр в питерском «Зените», однако чуть позже подписал контракт с ЦСКА.

Отметим, что недавно Ахметов впервые получил вызов в сборную России.

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