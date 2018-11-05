В сборную России вызвали четырех игроков «Рубина»

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчу с Германией (15 ноября) и встрече Лиги наций УЕФА со Швецией (20 ноября).

Всего в списке значатся 26 футболистов, среди которых есть четыре игрока казанского «Рубина» — защитники Федор Кудряшов и Егор Сорокин, полузащитник Руслан Камболов и нападающий Дмитрий Полоз.

Полностью список игроков выглядит так:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив», Москва), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо», Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак», Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — «Рубин», Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо», Москва), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА, Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Роман Зобнин («Спартак», Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин», Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба — «Локомотив», Москва), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин», Казань), Федор Чалов (ЦСКА, Москва).

Подготовку к матчу игроки начнут 12 ноября в Новогорске, сообщает пресс-служба РФС.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал лауреатом международной премии Arctic Award.