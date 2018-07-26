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Ильзат Ахметов стал игроком московского ЦСКА

12:50, 26.07.2018
Ильзат Ахметов стал игроком московского ЦСКА
Фото: pfc-cska.com

Экс-полузащитник казанского «Рубина» Ильзат Ахметов продолжит свою карьеру в ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Контракт с 20-летним хавбеком заключен сроком на 4 года. Ахметов будет выступать под 77-м игровым номером. Уже сегодня он отправится с командой в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России.

ЦСКА игрок достался свободным агентом.

Ахметов начинал профессиональную карьеру в «Рубине». В конце прошлого сезона он со скандалом покинул казанский клуб.

Ранее полузащитник проходил просмотр в питерском «Зените», однако Сергей Семак не взял игрока на второй сбор команды.

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