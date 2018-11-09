Ассоциация туристов предупредила об увеличении цен на путевки в Турцию до 50% в 2019 году

Ассоциация туроператоров России предупредила об увеличении цен на туры в Турцию на 30—35%.

«Турция, скорее всего, на 95% пересмотрит цены на лето в сторону увеличения, летом это может стоить процентов на 30—50% выше», — сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она объяснила это высокими показателями туристической отрасли Турции, достигнутыми в этом году, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в 2019 году цены на отдых в отелях Турции вырастут в среднем на 10—15%. Это связано с тем, что этим летом загрузка гостиниц в Турции была очень высокой, несмотря на стоимость.