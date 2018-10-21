Цены на отели в Турции в 2019 году вырастут на 15%

В 2019 году цены на отдых в отелях Турции вырастут в среднем на 10-15%. Это связано с тем, что этим летом загрузка гостиниц в Турции была очень высокой несмотря на стоимость.

«Пока комплектация цен по турецким отелям ещё продолжается, но общая тенденция уже очевидна. В 2018 году цены на гостиницы были повышены в среднем на 15-30% по сравнению с предыдущим годом. На 2019 год стоит ожидать, что стоимость отельных услуг вырастет на 10-15%», — сообщил коммерческий директор Coral Travel Эрджюмент Юналан, его слова приводит «Прайм».

Напомним, что в конце августа в Турции 11 российских туристов пострадали при столкновении грузовика с автобусом.