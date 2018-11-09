В Уфе на территории «Башнефти» произошел крупный пожар

В Уфе на территории предприятия «Башнефть» в пятницу утром, 9 ноября, произошел сильный пожар.

По информации республиканского ГУ МЧС, причина возгорания в том, что на нулевом уровне установки «АВТ-6» загорелось дизтопливо. Площадь огня составила 20 квадратных метров. На место происшествия выехали 43 сотрудника от РСЧС, 27 — от «Роснефть-Пожарная безопасность» и 11 — от МЧС.

Спустя 20 минут пожар был потушен. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара в настоящий момент устанавливаются.

Напомним, ранее около 340 человек эвакуировали из офиса компании «Башнефть» в центре Москвы из-за возгорания в кабинете.