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Из офиса «Башнефти» эвакуировали более 300 человек из-за возгорания

14:27, 28.06.2018

Около 340 человек эвакуировали из офиса компании «Башнефть» в центре Москвы из-за возгорания. Пострадавших нет.

«Очаг пожара находился в кабинете на первом этаже офиса «Башнефть» по адресу: улица 1-я Тверская Ямская, дом 5», — передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что загорелась оргтехника на площади один квадратный метр.

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