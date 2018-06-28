Из офиса «Башнефти» эвакуировали более 300 человек из-за возгорания

Около 340 человек эвакуировали из офиса компании «Башнефть» в центре Москвы из-за возгорания. Пострадавших нет.

«Очаг пожара находился в кабинете на первом этаже офиса «Башнефть» по адресу: улица 1-я Тверская Ямская, дом 5», — передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что загорелась оргтехника на площади один квадратный метр.