Из офиса «Башнефти» эвакуировали более 300 человек из-за возгорания
Около 340 человек эвакуировали из офиса компании «Башнефть» в центре Москвы из-за возгорания. Пострадавших нет.
«Очаг пожара находился в кабинете на первом этаже офиса «Башнефть» по адресу: улица 1-я Тверская Ямская, дом 5», — передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что загорелась оргтехника на площади один квадратный метр.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым