В 2023 году Россия должна выйти на устойчивый снос аварийного жилья, сообщили в Минстрое
В Минстрое сообщили, что Россия выйдет на устойчивый снос аварийного жилья к 2023 году.
«В 2023 году мы выйдем на устойчивый снос аварийного фонда — то есть на учет аварийного фонда должно ставиться меньше, чем сноситься. И там соотношение будет около 130 процентов», — заявил глава ведомства Владимир Якушев.
По его словам, до 2025 года всего будет расселено около 12 млн кв. м аварийного жилья, передает «Интерфакс».
Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что в нынешних реалиях к программе реновации готовы только пять регионов страны. Среди них Татарстан и Башкирия.Недвижимость
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