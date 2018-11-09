В 2023 году Россия должна выйти на устойчивый снос аварийного жилья, сообщили в Минстрое

В Минстрое сообщили, что Россия выйдет на устойчивый снос аварийного жилья к 2023 году.

«В 2023 году мы выйдем на устойчивый снос аварийного фонда — то есть на учет аварийного фонда должно ставиться меньше, чем сноситься. И там соотношение будет около 130 процентов», — заявил глава ведомства Владимир Якушев.

По его словам, до 2025 года всего будет расселено около 12 млн кв. м аварийного жилья, передает «Интерфакс».

Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что в нынешних реалиях к программе реновации готовы только пять регионов страны. Среди них Татарстан и Башкирия.