Суд в Красноярске рассмотрит иск пчеловодов за ущерб репутации башкирского меда на 1 млн рублей

Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии требует в суде компенсировать миллион рублей за ущерб деловой репутации.

Учреждение подало в суд на Красноярский краевой центр стандартизации, метрологии и испытаний. Ранее эксперты исследовали мед, который продается в магазинах Красноярска. В результате анализа башкирский мед занял последнее место в рейтинге.

По мнению истца, в лабораторию попал контрафактный товар под названием «башкирский мед», в связи с этим исследование опорочило качество брендового продукта республики, передает ГТРК «Башкортостан».

Предварительное судебное заседание назначено на 5 декабря. Башкирские пчеловоды требуют опровергнуть результаты исследования и выплатить компенсацию репутационного вреда.

Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии появится социальная сеть для пчеловодов.