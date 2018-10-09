В Башкирии появится социальная сеть для пчеловодов

В Башкирии разработают личный кабинет пчеловода на сайте информационной системы «Регагро». С его помощью можно будет связаться с другими пасечниками и ветеринарными врачами.

Также в Башкирии прочипируют все ульи, вся информация будет внесена в единый реестр. Это позволит любому покупателю считать QR-код, напечатанный на упаковке продукции, и узнать, где, когда и кем мед был произведен, какими препаратами пчел обрабатывали в течение сезона.

Личный кабинет пчеловода планируют разработать к лету 2019 года, передает «Башинформ».

Ранее сообщалось, что в Башкирии совхоз закупит короба для шмелей на 0,6 млн рублей.