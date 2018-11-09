Дмитрий Медведев попробовал башкирские сладости в Шанхае

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отведал сладостей из Башкирии на международной выставке импортных товаров в Шанхае.

От республики на стенде была представлена продукция индивидуального предпринимателя Ляйсан Давлетшиной «Фабрика сладостей». В ходе осмотра российской экспозиции Медведев ознакомился с продукцией башкирского производителя, интересовался вопросами объема отгружаемой продукции, оценил качество товара и пожелал процветания компании.

Добавим, на сегодняшний день «Фабрика сладостей» экспортирует свой товар в Японию, Вьетнам и северный Китай, сообщили администрации РБ.

Напомним, ранее Медведев распорядился ликвидировать игорную зону «Азов-Сити».