В пермском аэропорту прошла учебная эвакуация самолета с летнего поля

На территории международного аэропорта «Пермь» состоялись учения по эвакуации самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы.

Согласно легенде, воздушное судно ЯК-40 ПАО «Аэрофлот», выполняющее рейс «Москва — Пермь», выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, повредило правую основную стойку шасси и легло на крыло. На борту находилось 15 пассажиров, три члена экипажа, опасный груз отсутствовал.

В рамках учений были отработаны различные этапы выполнения аварийно-спасательных работ. По итогам работа оперативного штаба продемонстрировала высокий уровень подготовки, учения были признаны успешными, рассказали в аэропорту «Пермь».

Стоит отметить, что во время проведения тренировочных мероприятий пермский аэропорт работал в штатном режиме.

Напомним, ранее более 200 сотрудников ФСИН, Росгвардии и полиции приняли участие в масштабных учениях в Татарстана.