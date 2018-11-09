ВСМ Челябинск — Екатеринбург могут включить в план развития инфраструктуры — СМИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Максиму Акимову проработать включение проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Челябинск — Екатеринбург в комплексный план модернизации и развития инфраструктуры.

«Есть поручение проработать включение проекта в план, а Минфину и Минтрансу предстоит подготовить предложения о финансировании», — цитируют «Ведомости» представителя Акимова.



Другой собеседник газеты уточнил, что есть условие, по которому будет строиться высокоскоростная магистраль от Челябинска до Екатеринбурга.

Это произойдет либо на деньги частных инвесторов, либо если организаторы докажут социально-экономическую эффективность этой магистрали.

Ранее Минтранс РФ обновил проект техзадания на магистраль «Евразия». Он предусматривает окончание в 2025 году строительства ВСМ Москва — Казань и Екатеринбург — Челябинск.

