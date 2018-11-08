Суд обязал экс-банкира Мотылева выплатить АСВ более 33 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего банк «Российский кредит», 33,3 млрд рублей до отзыва у него лицензии.



Заявление было подано Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в рамках дела о банкротстве банка.

«Он (Мотылев) заключал кредитные соглашения, не проверив заемщиков. Кредиты выдавались на заведомо невыгодных для банка условиях», — передает «Интерфакс» со ссылкой на юриста АСВ.

Отмечается, что экс-банкир действовал в личных корыстных интересах. При этом проблемы у «Российского кредита» начались после прихода Мотылева в банк, а сразу после отзыва лицензии тот покинул Россию.



Ранее суд взыскал с экс-владельца «Российского кредита» Мотылева более 1 млрд рублей убытков.



Напомним, АСВ оценило ущерб от деятельности руководителей и собственников финансовых организаций в более чем 1,2 трлн рублей.