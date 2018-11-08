Суд обязал экс-банкира Мотылева выплатить АСВ более 33 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего банк «Российский кредит», 33,3 млрд рублей до отзыва у него лицензии.
Заявление было подано Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в рамках дела о банкротстве банка.
«Он (Мотылев) заключал кредитные соглашения, не проверив заемщиков. Кредиты выдавались на заведомо невыгодных для банка условиях», — передает «Интерфакс» со ссылкой на юриста АСВ.
Отмечается, что экс-банкир действовал в личных корыстных интересах. При этом проблемы у «Российского кредита» начались после прихода Мотылева в банк, а сразу после отзыва лицензии тот покинул Россию.
Ранее суд взыскал с экс-владельца «Российского кредита» Мотылева более 1 млрд рублей убытков.
Напомним, АСВ оценило ущерб от деятельности руководителей и собственников финансовых организаций в более чем 1,2 трлн рублей.ЭкономикаБанкиПроисшествия
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