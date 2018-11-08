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Суд обязал экс-банкира Мотылева выплатить АСВ более 33 млрд рублей

20:36, 08.11.2018 1
Суд обязал экс-банкира Мотылева выплатить АСВ более 33 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего банк «Российский кредит», 33,3 млрд рублей до отзыва у него лицензии.

Заявление было подано Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в рамках дела о банкротстве банка.

«Он (Мотылев) заключал кредитные соглашения, не проверив заемщиков. Кредиты выдавались на заведомо невыгодных для банка условиях», — передает «Интерфакс» со ссылкой на юриста АСВ.

Отмечается, что экс-банкир действовал в личных корыстных интересах. При этом проблемы у «Российского кредита» начались после прихода Мотылева в банк, а сразу после отзыва лицензии тот покинул Россию.

Ранее суд взыскал с экс-владельца «Российского кредита» Мотылева более 1 млрд рублей убытков.

Напомним, АСВ оценило ущерб от деятельности руководителей и собственников финансовых организаций в более чем 1,2 трлн рублей.

ЭкономикаБанкиПроисшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:54
    уже взыскали реально? Миллиард? Значит и 33 тоже найдут - или самого притащат на Родину - она его ждет...
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