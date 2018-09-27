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Ущерб от действий бывших собственников и руководителей финорганизаций в РФ оценили в 1,2 трлн рублей

19:56, 27.09.2018
Ущерб от действий бывших собственников и руководителей финорганизаций в РФ оценили в 1,2 трлн рублей
Фото: asv.org.ru

Руководители и собственники финансовых организаций своими действиями причинили ущерб в размере свыше 1,2 трлн рублей.

Как сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов по итогам заседания общественного совета госкорпорации, за весь период работы АСВ провело ликвидационные процедуры в отношении более 680 финансовых организаций, большинство из которых признаны банкротами.

На данный момент осуществляются ликвидационные мероприятия в отношении 342 кредитных организаций, 34 НПФ и 16 страховых организаций.

Ранее суд взыскал с экс-владельца «Российского кредита» Мотылева более 1 млрд рублей убытков.

ЭкономикаБанки
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