Ущерб от действий бывших собственников и руководителей финорганизаций в РФ оценили в 1,2 трлн рублей

Руководители и собственники финансовых организаций своими действиями причинили ущерб в размере свыше 1,2 трлн рублей.

Как сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов по итогам заседания общественного совета госкорпорации, за весь период работы АСВ провело ликвидационные процедуры в отношении более 680 финансовых организаций, большинство из которых признаны банкротами.



На данный момент осуществляются ликвидационные мероприятия в отношении 342 кредитных организаций, 34 НПФ и 16 страховых организаций.



Ранее суд взыскал с экс-владельца «Российского кредита» Мотылева более 1 млрд рублей убытков.

