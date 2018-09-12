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Суд взыскал с экс-владельца «Российского кредита» Мотылева более 1 млрд рублей убытков

17:54, 12.09.2018
Суд взыскал с экс-владельца «Российского кредита» Мотылева более 1 млрд рублей убытков
Фото: pixabay.com

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление «Мосстройэкономбанка» в лице Агентства по страхованию вкладов о взыскании с бизнесмена Анатолия Мотылева 1 млрд 20 млн рублей убытков.

Дело рассматривалось в рамках дела о несостоятельности кредитной организации, пишет «Интерфакс».

Ранее АСВ в рамках банкротства «Российского кредита» подало иск к экс-владельцу банка Мотылеву на 33,3 млрд рублей.

Справка

Анатолий Мотылев являлся владельцем банка «Российский кредит», лишившегося лицензии в июле 2015 года. «Дыра» в капитале кредитной организации составила 111 млрд руб., а в октябре 2015 года он был признан банкротом.

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