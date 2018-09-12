Суд взыскал с экс-владельца «Российского кредита» Мотылева более 1 млрд рублей убытков
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление «Мосстройэкономбанка» в лице Агентства по страхованию вкладов о взыскании с бизнесмена Анатолия Мотылева 1 млрд 20 млн рублей убытков.
Дело рассматривалось в рамках дела о несостоятельности кредитной организации, пишет «Интерфакс».
Ранее АСВ в рамках банкротства «Российского кредита» подало иск к экс-владельцу банка Мотылеву на 33,3 млрд рублей.
Справка
Анатолий Мотылев являлся владельцем банка «Российский кредит», лишившегося лицензии в июле 2015 года. «Дыра» в капитале кредитной организации составила 111 млрд руб., а в октябре 2015 года он был признан банкротом.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым