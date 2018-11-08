В Госдуме поддержали перераспределение акцизов на крепкий алкоголь в пользу регионов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о передаче регионам с 2019 года 80% акцизов на крепкий алкоголь.



С 2019 года предлагается установить норматив зачисления акцизов на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% в региональные бюджеты на уровне 80%, в федеральный бюджет — 20%, передает ТАСС. В настоящее время этот норматив установлен в размере 50%.

Мера предусмотрена для компенсации выпадающих доходов из-за отмены с 2019 года налога на движимое имущество для организаций. Так, дополнительные поступления в региональные бюджеты в 2019 году составят 59 млрд рублей, в 2020 году — 62 млрд рублей.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство увеличит дотации регионам на 93 млрд рублей для возмещения будущих потерь в связи с отменой налога на движимое имущество.

Для этого правительство планировало передать акцизы на крепкий алкоголь в размере 30% бюджетам регионов, а также сосредоточить на федеральном уровне пять наиболее дорогих нозологий по орфанным заболеваниям и увеличить софинансирование расходов по выплатам на третьего ребенка.