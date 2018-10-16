Регионам увеличат дотации на 93 млрд рублей из-за отмены налога на движимое имущество

Министерство финансов России увеличит дотации регионам на 93 млрд рублей для возмещения будущих потерь в связи с отменой налога на движимое имущество.



При счете выпадающих доходов по действующей ставке 1,1% общий объем потерь при максимальной ставке этого налога составил бы 181 млрд рублей, передает РБК со ссылкой на первого вице-премьера, главу Минфина РФ Антона Силуанова.

«И эти 181 млрд рублей мы в полном объеме компенсируем субъектам РФ», — сказал министр.

Для этого правительство будет действовать по трем направлениям, среди которых — передача акцизов на крепкий алкоголь в размере 30% бюджетам регионов, централизация на федеральном уровне пяти наиболее дорогих нозологий по орфанным заболеваниям и увеличение уровня софинансирования расходов по выплатам на третьего ребенка.

Отмечается, что оставшиеся 93 млрд рублей будут предусмотрены для субъектов поправками в закон о бюджете 2018 года.

Ранее Минэкономразвития предложило разделить недвижимое и движимое имущество для уменьшения налоговой нагрузки. До этого в Госдуму РФ внесли законопроект, ограничивающий рост налога на имущество физлиц.