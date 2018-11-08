Уфимский «Толпар» дважды победил в Новокузнецке

Уфимский «Толпар» в Новокузнецке провел два выездных матча против «Кузнецких Медведей» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19. Подопечные Алика Гареева мощно начали первую встречу и получили большинство уже на первой минуте, которое реализовал Ильдар Абдеев.

Во втором периоде уфимцы отличились трижды, после чего судьба матча оказалась решенной. Отличились Николай Сытый, Алексей Пустозеров и Данил Башкиров.

Денис Сизиков в заключительной трети матча лишь размочил счет — 1:4.

Во втором поединке борьба была упорной, и уфимцы перевели встречу за пределы основного времени на 54-й минуте. В серии буллитов Родион Амиров принес победу уфимцам — 4:3.





