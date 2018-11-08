Кредиторская задолженность медучреждений Поволжья превысила 3 млрд рублей
Просроченная кредиторская задолженность государственных учреждений здравоохранения Поволжья выросла на 600 млн рублей по итогам первого полугодия 2018 года и составила 3,25 млрд рублей.
При этом 292,5 млн рублей составляет задолженность за счет средств бюджета регионов, объем задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) составил почти 3 млрд рублей, сообщает лидер ульяновского обкома КПРФ и депутат Госдумы Алексей Куринный со ссылкой на официальные данные от Минфина РФ.
Отмечается, что задолженность полностью отсутствует в Татарстане, Чувашии и Самарской области. Максимальная просроченная задолженность среди регионов зафиксирована в Ульяновской области (1,38 млрд рублей).
«На самом деле цифра занижена в раза в два. Видимо речь идет только о просуженных долгах, скрыть которые невозможно. Причем долг якобы образовался за счет средств ОМС, что не соответствует действительности: в условиях жесткого недофинансирования программы государственных гарантий именно из областного бюджета служит основной причиной такой ситуации», — прокомментировал цифры по Ульяновской области Куринный.
Согласно данным Минфина РФ, просроченная задолженность в регионах ПФО выглядит следующим образом:
|
Субъекты РФ
|
За счет средств бюджетов субъектов РФ
За счет средств обязательного медицинского страхования
|
По состоянию на 01.01.2018, млн рублей
|
По состоянию на 01.07.2018, млн рублей
|
По состоянию на 01.01.2018, млн рублей
По состоянию на 01.07.2018, млн рублей
|
Башкортостан
|
0
|
0
|
52,2
16,2
|
Татарстан
|
0
|
0
|
0
0
|
Удмуртия
|
0
|
0
|
33,14
29,46
|
Марий Эл
|
68,14
|
59,72
|
150,5
299,7
|
Мордовия
|
111,19
|
199,1
|
173,83
427,9
|
Чувашия
|
0
|
0
|
0
0
|
Пермский край
|
0
|
0
|
178,7
93,68
|
Кировская область
|
0
|
0
|
50,59
93,68
|
Нижегородская область
|
0
|
0
|
639,76
458
|
Оренбургская область
|
0
|
0
|
21,1
89,6
|
Пензенская область
|
49,83
|
0
|
47,10
67,18
|
Самарская область
|
0
|
0
|
0
0
|
Саратовская область
|
2,86
|
2,57
|
15,99
32,41
|
Ульяновская область
|
41,2
|
31,1
|
1018
1352,8
|
Всего
|
273,22
|
292,49 (+19,27)
|
2380,91
2960,61 (+580)
Ранее сообщалось, что больше всего долгов по кредитам физлицам в Приволжском федеральном округе приходится на Башкирию и Татарстан — 355,4 и 345,4 млрд рублей соответственно. Меньше всего банкам должны жители Марий Эл — 49,2 млрд рублей.АналитикаЭкономика БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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