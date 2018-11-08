Кредиторская задолженность медучреждений Поволжья превысила 3 млрд рублей

Просроченная кредиторская задолженность государственных учреждений здравоохранения Поволжья выросла на 600 млн рублей по итогам первого полугодия 2018 года и составила 3,25 млрд рублей.



При этом 292,5 млн рублей составляет задолженность за счет средств бюджета регионов, объем задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) составил почти 3 млрд рублей, сообщает лидер ульяновского обкома КПРФ и депутат Госдумы Алексей Куринный со ссылкой на официальные данные от Минфина РФ.

Отмечается, что задолженность полностью отсутствует в Татарстане, Чувашии и Самарской области. Максимальная просроченная задолженность среди регионов зафиксирована в Ульяновской области (1,38 млрд рублей).

«На самом деле цифра занижена в раза в два. Видимо речь идет только о просуженных долгах, скрыть которые невозможно. Причем долг якобы образовался за счет средств ОМС, что не соответствует действительности: в условиях жесткого недофинансирования программы государственных гарантий именно из областного бюджета служит основной причиной такой ситуации», — прокомментировал цифры по Ульяновской области Куринный.

Согласно данным Минфина РФ, просроченная задолженность в регионах ПФО выглядит следующим образом:

Субъекты РФ За счет средств бюджетов субъектов РФ За счет средств обязательного медицинского страхования По состоянию на 01.01.2018, млн рублей По состоянию на 01.07.2018, млн рублей По состоянию на 01.01.2018, млн рублей По состоянию на 01.07.2018, млн рублей Башкортостан 0 0 52,2 16,2 Татарстан 0 0 0 0 Удмуртия 0 0 33,14 29,46 Марий Эл 68,14 59,72 150,5 299,7 Мордовия 111,19 199,1 173,83 427,9 Чувашия 0 0 0 0 Пермский край 0 0 178,7 93,68 Кировская область 0 0 50,59 93,68 Нижегородская область 0 0 639,76 458 Оренбургская область 0 0 21,1 89,6 Пензенская область 49,83 0 47,10 67,18 Самарская область 0 0 0 0 Саратовская область 2,86 2,57 15,99 32,41 Ульяновская область 41,2 31,1 1018 1352,8 Всего 273,22 292,49 (+19,27) 2380,91 2960,61 (+580)

Ранее сообщалось, что больше всего долгов по кредитам физлицам в Приволжском федеральном округе приходится на Башкирию и Татарстан — 355,4 и 345,4 млрд рублей соответственно. Меньше всего банкам должны жители Марий Эл — 49,2 млрд рублей.