Башкирия и Татарстан стали лидерами ПФО по объему долгов по кредитам

Больше всего долгов по кредитам в Приволжском федеральном округе приходится на Башкирию и Татарстан.

Обязательства граждан Башкирии по состоянию на 1 июля составляют 355,4 млрд, Татарстана — 345,4 млрд рублей. Меньше всего банкам должны жители Марий Эл — 49,2 млрд рублей, говорится в исследовании аналитической службы «Реального времени».

Наиболее высокий коэффициент закредитованности сложился в Пермском крае — 179 тыс. рублей на человека, и Удмуртии — 175 тыс. рублей. Регионом с самой низкой в ПФО нагрузкой на душу населения оказалась Мордовия — 128 тыс. рублей.

При этом наиболее высокий уровень просрочки в Саратовской и Самарской областях (7,3 и 6,8% соответственно), а самыми дисциплинированными являются жители Чувашии и Удмуртии (4—4,2% от общей суммы задолженности).

Всего на жителей ПФО приходится около 2,5 млрд рублей долгов по кредитам.