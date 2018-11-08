В Счетной палате сообщили о возможном снижении реальных доходов населения по итогам года

По итогам 2018 года реальные располагаемые доходы россиян могут снизиться.

«Ожидалось, что в этом году у нас будет наблюдаться рост доходов населения, но сейчас мы видим риски, что они [темпы роста] будут или нулевыми, или даже отрицательными», — заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.

По его словам, за последние четыре года реальные располагаемые доходы россиян упали на 11%, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что номинальном выражении доходы населения в этом году вырастут на 9%, в реальном — на 6%, и составят 60 трлн рублей.