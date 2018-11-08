Певец Сергей Жуков планирует открыть в Перми бар «Руки вверх»
Российский певец Сергей Жуков намерен открыть персональный бар в Перми «Руки вверх». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
Жуков предложил владельцам заведений выкупить бизнес или провести ребрендинг, чтобы «распространить эпидемию 90-х». В настоящее время информации о точной дате открытия и месте размещения в Перми нет.
Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 1 Ноя 2018 в 1:36 PDT<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, Сергей Жуков отметил, что планирует открыть свой бар в Новосибирске.
Напомним, в Казани бар «Руки вверх» существует с 2017 года. Заведения располагаются и в Москве, Санкт-Петербурге и Якутске.
Читайте также — «Бизнес НЕшоу»: на чем зарабатывает Сергей Жуков из «Руки вверх».Бизнес
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым