Певец Сергей Жуков планирует открыть в Перми бар «Руки вверх»

Российский певец Сергей Жуков намерен открыть персональный бар в Перми «Руки вверх». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Жуков предложил владельцам заведений выкупить бизнес или провести ребрендинг, чтобы «распространить эпидемию 90-х». В настоящее время информации о точной дате открытия и месте размещения в Перми нет.

Кроме того, Сергей Жуков отметил, что планирует открыть свой бар в Новосибирске.

Напомним, в Казани бар «Руки вверх» существует с 2017 года. Заведения располагаются и в Москве, Санкт-Петербурге и Якутске.

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