«Ростех» подал в ФАС ходатайство на приобретение акций трех радиоэлектронных предприятий Татарстана за 2,6 млрд рублей

Госкорпорация «Ростех» подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении казанского завода АО «Радиоприбор», АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» и «Казанского электротехнического завода». Татарстан оценил подготовленные к продаже активы в 2,6 млрд рублей.

В обмен на эти акции «Ростех» планирует отдать правительству Татарстана 2,6% акций КАМАЗа.

Обращение было подано еще в октябре этого года, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе «Ростеха».

Скорее всего, в ближайшее время антимонопольная служба выдаст согласие на сделку, так как акционеры этих предприятий уже приступили к формальным процедурам для совершения сделки с «Ростехом».

По завершении сделки доля «Ростеха» в капитале КАМАЗа сократится с 49,9% до 47,3%, а «Связьинвестнефтехим» станет новым акционером КАМАЗа.

По официальной версии, сделка проводится для того, чтобы власти Татарстана легитимизировали свое присутствие в совете директоров автозавода. По другим источникам, обмен должен защитить предприятие от западных санкций. Имеется и предположение, что Николай Колесов, возглавляющий концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), глубоко заинтересован в получении контроля над тремя татарстанскими предприятиями.

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