Радий Хабиров отчитал башкирских чиновников за строительство моста в деревне, которое длится семь лет
Врио главы Башкирии Радий Хабиров в рамках оперативного совещания в правительстве РБ отчитал чиновников за медленное возведение пешеходных мостов в регионе.
В рамках режима видеоконференции глава республики обратился к главам муниципалитетов по ряду объектов. Так, из-за некачественной работы подрядчиков пешеходный мост в деревне Набиево строится восемь лет – с 2011 года, а деревне Новомунасипово – с 2016 года.
«С 2011 года маленький мост строят. Совесть-то есть? Мне нужна внятная позиция по этим объектам, по срокам. Найдите нормальных подрядчиков», — отметил Хабиров.
Кроме того, Радий Хабиров поручил правительству РБ разработать нормы, определяющие предельные сроки завершения работ по устройству дорожного полотна, чтобы запретить коммунальным службам укладывать асфальт в зимний период при минусовых температурах.
Напомним, ранее врио главы Башкирии призвал коммунальщиков подготовиться к холодной зиме в Башкирии.ОбществоВласть Башкортостан
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