Радий Хабиров отчитал башкирских чиновников за строительство моста в деревне, которое длится семь лет

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в рамках оперативного совещания в правительстве РБ отчитал чиновников за медленное возведение пешеходных мостов в регионе.

В рамках режима видеоконференции глава республики обратился к главам муниципалитетов по ряду объектов. Так, из-за некачественной работы подрядчиков пешеходный мост в деревне Набиево строится восемь лет – с 2011 года, а деревне Новомунасипово – с 2016 года.

«С 2011 года маленький мост строят. Совесть-то есть? Мне нужна внятная позиция по этим объектам, по срокам. Найдите нормальных подрядчиков», — отметил Хабиров.

Кроме того, Радий Хабиров поручил правительству РБ разработать нормы, определяющие предельные сроки завершения работ по устройству дорожного полотна, чтобы запретить коммунальным службам укладывать асфальт в зимний период при минусовых температурах.

Напомним, ранее врио главы Башкирии призвал коммунальщиков подготовиться к холодной зиме в Башкирии.