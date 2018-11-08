Еврокомиссия улучшила прогноз экономического роста в России на 2018—2020 годы

Еврокомиссия в осеннем прогнозе улучшила оценку экономического роста в России на 2018—2020 годы.

Согласно данным, экономический рост в России в 2018 году составит 1,7%, в 2019 — 1,6%, в 2020 — 1,8%. В весеннем прогнозе оценка роста составляла 1,5%, 1,6% и 1,7% соответственно.

При этом ЕК понизила оценку роста мирового реального ВВП на 2018 и 2019 год — 3,7% и 3,5% соответственно, в то время как ранее ожидался рост на 3,9% ежегодно.

Ранее зарубежные СМИ рассказали о «сенсационном» росте российской экономики.