Зарубежные СМИ рассказали о «сенсационном» росте российской экономики

В третьем квартале 2018 года Россия, несмотря на ужесточение западных санкций, получила профицит текущего счета платежного баланса в размере 26,4 млрд долларов.

«Данные пришлись не по вкусу тем, кто надеялся, что различные экономические санкции произведут быстрый и исключительно негативный эффект на российскую экономику. Но как минимум в краткосрочной перспективе все произошло как раз наоборот», — пишет Welt.

Отмечается, что профицит соответствует 6,5 процента ВВП, что является абсолютным рекордом. При этом ЦБ ожидает в 2018 году профицит в размере 98 миллиардов долларов.

Главными причинами «сенсационных» прибылей российских компаний и бюджета аналитики называют рост цен на нефть и изменение динамики рубля.

Ранее СМИ уже сообщали, что санкции США привели к «неожиданному подъему» в российской экономике. Этому поспособствовали рост цен на нефть и ослабление рубля.