Обновленный уфимский «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» возглавит Андрей Гаврилец

Экс-гендиректор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей Гаврилец возглавит объединенную компанию «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Ранее «Лукойл» присоединил пермский «Пермнефтепродукт» к «Уралнефтепродукту». После реорганизации офис управления сетью АЗС, под контроль которого входят Пермский край, Удмуртия, Свердловская и Кировская области, переместится в Уфу.

Как пишет «Коммерсант», президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов высоко оценил профессиональные качества назначенного руководителя. Также он отметил, что на территории Пермского края будет создано региональное управление «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Напомним, два года назад нефтяная компания «Лукойл» создала в Уфе крупный центр по реализации нефтепродуктов. Он должен объединить восемь регионов, включая Татарстан.