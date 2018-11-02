«Лукойл» объединил «Пермнефтепродукт» с уфимским «Уралнефтепродуктом»

Нефтяная компания «Лукойл» присоединила пермский «Пермнефтепродукт» к уфимскому «Уралнефтепродукту».

Как пишет «Коммерсант», объединенную компанию может возглавить бывший гендиректор «Пермнефтепродукта» Андрей Гаврилец. После реорганизации офис управления сетью АЗС, под контроль которого входят Пермский край, Удмуртия, Свердловская и Кировская области, переместится в Уфу.

Большая часть сотрудников «Пермнефтепродукта», по информации издания, сохранила свою работу. Сокращение коснулось центрального офиса, где трудилось около 150 человек. Части из них были предложены другие рабочие места.

Добавим, «Пермнефтепродукт» считался одним из заметных подразделений в системе сбытов «Лукойла» с сетью из 323 АЗС. Выручка в прошлом году составила 67 млрд рублей, чистая прибыль — 1,9 млрд рублей. Нефтяники заявляют, что реорганизация не повлияет на налоговые платежи в бюджет Пермского края.

Напомним, ранее компания «Лукойл» создала в Уфе крупный центр по реализации нефтепродуктов. Он должен объединить восемь регионов, включая Татарстан.